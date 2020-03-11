***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.03.2020 14:59
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKFK32024 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 260.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 15.500.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 103
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,40
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,96
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFK32024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 29.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.500.000
İhraç Fiyatı 0,96619
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.03.2020
Kayıt Tarihi 10.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.500.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFSKFK32024 Isın kodlu iskontolu bononun itfası 15.500.000 TL olarak yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827017
BIST