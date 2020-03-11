***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFK32024 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 260.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 15.500.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.03.2020Vade (Gün Sayısı) 103Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,40Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,96Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK32024Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 28.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 28.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 29.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.500.000İhraç Fiyatı 0,96619Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.03.2020Kayıt Tarihi 10.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.03.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.500.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFK32024 Isın kodlu iskontolu bononun itfası 15.500.000 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827017BIST