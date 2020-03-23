SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,35
|59.248.502
|% 10,00
|SELEC
|6,93
|17.516.515
|% 10,00
|DESA
|2,42
|1.493.470
|% 10,00
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|ECZYT
|8,60
|35.336.088
|% 9,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6506
|7,6890
|% 0,58
|Frank
|6,6860
|6,7263
|% 1,02
|Riyal
|1,7469
|1,7557
|% 0,48
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.526
|1.527
|27,32
|Altın Gr.
|322
|323
|6,82
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|12,82
|12,85
|0,22
|Gümüş Gr.
|2,72
|2,73
|0,07
|B. Petrol
|26,14
|26,14
|-0,84
Seans Raporu
- 17:49MRSHL Yüzde -7.28 oranında düşüşle 35.90 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 325 adet işlem
- 17:48ERBOS Yüzde -5.58 oranında düşüşle 14.04 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 117 adet işlem
- 17:47 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, BIMAS, KOZAL
- 17:47XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -730, 82 kaybederek (% -0.89 ) 81, 137
- 17:47 Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCEY, EGCYH, IZFAS, ISBIR, EMNIS, MERIT, BASCM, YONGA, KERVN, FLAP