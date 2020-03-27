***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFK32032 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 218.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 27.03.2020Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,60Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,09Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFSKFK32032Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 11.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 12.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 13.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.988.400İhraç Fiyatı 0,96771Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.03.2020Kayıt Tarihi 26.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.03.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 38.988.400Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFK32032 Isın kodlu iskontolu finansman bonosunun itfası 38.988.400 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832812BIST