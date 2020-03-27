***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.03.2020 14:54
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracının satışı tamamlanmıştır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracının satışı tamamlanmıştır.
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,25%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,73%
Satış Şekli Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.482.700
İhraç Fiyatı 0,97272
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.06.2020
Kayıt Tarihi 25.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.482.700
Ek Açıklamalar
91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun halka arzı 22.482.700 TL nominal tutarlı olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ile ilgili satış sonuçlarına ilişkin kamuoyu duyurusu ektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFK_Satış_Sonuçları_KAP_Duyurusu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832830
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