***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 77 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 03.07.2020Vade (Gün Sayısı) 77Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,58Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK72053Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 15.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 16.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 17.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.000.000İhraç Fiyatı 0,97531Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.07.2020Kayıt Tarihi 02.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 32.000.000Ek Açıklamalar77 Gün vadeli iskontolu 32.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir. TRFSKFK72053 Isın kodlu iskontolu bononun yıllık basit faizi %12,00, yıllık bileşik faizi %12,58 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838873BIST