***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.04.2020 12:29
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 77 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,58
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFK72053
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 15.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.000.000
İhraç Fiyatı 0,97531
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.07.2020
Kayıt Tarihi 02.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 32.000.000
Ek Açıklamalar
77 Gün vadeli iskontolu 32.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir. TRFSKFK72053 Isın kodlu iskontolu bononun yıllık basit faizi %12,00, yıllık bileşik faizi %12,58 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838873
BIST