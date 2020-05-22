***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 81.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 28.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 21.08.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,11Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK82011Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 21.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 21.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 22.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000İhraç Fiyatı 0,97627Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.08.2020Kayıt Tarihi 20.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.08.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.000.000Ek Açıklamalar91 Gün vadeli iskontolu 28.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846455BIST