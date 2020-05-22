***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.05.2020 13:19
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKFK52014 -İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 218.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 161
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,85
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,24
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFSKFK52014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 11.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 13.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.011.600
İhraç Fiyatı 0,95033
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.05.2020
Kayıt Tarihi 21.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.011.600
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFSKFK52014 Isın kodlu finansman bonosunun itfası 16.011.600 TL olarak yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846483
BIST