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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.05.2020 16:23
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 98 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 81.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 40.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05103.024
Değişim :  0,37% |  375,41
Açılış :  102.454  
Önceki Kapanış :  102.649  
En Yüksek
103.307 En Düşük
102.014
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 8,36 8.590.738 % 10,00  
ISGSY 6,71 6.768.540 % 10,00  
PNSUT 19,14 127.592.510 % 10,00  
CMENT 39,10 6.870.943 % 9,96  
YAPRK 11,15 28.132.813 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2751 8,3166 % -0,02  
Frank 6,9821 7,0242 % 0,16  
Riyal 1,8080 1,8170 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.733 5,39  
Altın Gr. 380 380 2,58  
Cumhuriyet 2.457 2.493 18,40  
Tam 2.529 2.558 18,90  
Yarım 1.234 1.250 9,30  
Çeyrek 617 625 4,60  
Gümüş.Ons 17,13 17,17 0,04  
Gümüş Gr. 3,76 3,77 0,02  
B. Petrol 34,77 34,77 -1,30  
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