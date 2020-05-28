***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.05.2020 16:18
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu (98 gün vadeli)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 81.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 40.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,57
Satış Şekli Halka Arz
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.05.2020
Satışa Başlanma Tarihi 01.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
İhraç Fiyatı 0,97577
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.09.2020
Kayıt Tarihi 08.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.09.2020
Ek Açıklamalar
01-02 Haziran 2020 tarihlerinde halka arzı yapılacak olan 98 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun faiz oranı, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden yıllık basit faiz oranı %9,25, yıllık bileşik faiz oranı %9,57 ve nihai fiyatı 97,577 TL seviyesine revize edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847294
BIST