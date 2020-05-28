***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu (98 gün vadeli)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonuİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 81.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 40.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 09.09.2020Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,57Satış Şekli Halka ArzAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.05.2020Satışa Başlanma Tarihi 01.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000İhraç Fiyatı 0,97577Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.09.2020Kayıt Tarihi 08.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.09.2020Ek Açıklamalar01-02 Haziran 2020 tarihlerinde halka arzı yapılacak olan 98 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun faiz oranı, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden yıllık basit faiz oranı %9,25, yıllık bileşik faiz oranı %9,57 ve nihai fiyatı 97,577 TL seviyesine revize edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847294BIST