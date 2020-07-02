***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.07.2020 09:41
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 127 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 86.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 127
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,22
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFKK2012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.000.000
İhraç Fiyatı 0,9667
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.11.2020
Kayıt Tarihi 05.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.000.000
Ek Açıklamalar
127 Gün vadeli iskontolu 16.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853939
BIST