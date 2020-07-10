***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFK72012 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 218.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 10.it (%) 11,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,47Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFSKFK72012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.01.2020Satışa Başlanma Tarihi 15.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 16.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 17.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.484.000İhraç Fiyatı 0,94925Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.07.2020Kayıt Tarihi 09.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.484.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFK72012 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun itfası 18.484.000 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858790BIST