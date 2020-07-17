***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.07.2020 12:45
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKFK72046 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 107
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,25%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,70%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFK72046
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 31.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,96807
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.07.2020
Kayıt Tarihi 16.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFSKFK72046 Isın kodlu iskontolu bononun İitfası 25.000.000 TL olarak yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860217
BIST