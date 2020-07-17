***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFK72046 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 17.07.2020Vade (Gün Sayısı) 107Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,25%Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,70%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK72046Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 31.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 31.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 01.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 0,96807Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.07.2020Kayıt Tarihi 16.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFK72046 Isın kodlu iskontolu bononun İitfası 25.000.000 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860217BIST