***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 108 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 240.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 06.11.2020Vade (Gün Sayısı) 108Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFKK2038Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 20.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 20.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 21.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.914.700İhraç Fiyatı 0,97154Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.11.2020Kayıt Tarihi 05.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.914.700Ek Açıklamalar108 Gün vadeli iskontolu 26.914.700 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860662BIST