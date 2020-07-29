***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.07.2020 11:44
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 107 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 240.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 107
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,85
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,20
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFKK2046
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.271.900
İhraç Fiyatı 0,97194
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.11.2020
Kayıt Tarihi 12.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.271.900
Ek Açıklamalar
107 Gün vadeli iskontolu 16.271.900 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863239
BIST