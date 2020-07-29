***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 29.07.2020Vade (Gün Sayısı) 124Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,50%Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,94%Satış Şekli Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 25.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 26.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.517.300İhraç Fiyatı 0,9624Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.07.2020Kayıt Tarihi 28.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.517.300Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİskontolu finansman bonosunun itfası 27.517.300 TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863244BIST