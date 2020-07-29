***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.07.2020 11:46
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfa
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 124
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,50%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,94%
Satış Şekli Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.517.300
İhraç Fiyatı 0,9624
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.07.2020
Kayıt Tarihi 28.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.517.300
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İskontolu finansman bonosunun itfası 27.517.300 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863244
BIST