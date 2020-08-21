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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.08.2020 15:33
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKFK82011-İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 81.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 28.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,11
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFK82011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 21.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 22.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000
İhraç Fiyatı 0,97627
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.08.2020
Kayıt Tarihi 20.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.08.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKFK82011 Isın kodlu iskontolu bononun itfası 28.000.000 TL olarak yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870634


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GARFA 12,32 16.192.669 % 10,00  
TKURU 88,10 3.680.738 % 9,99  
IZFAS 2,98 1.739.164 % 9,96  
ISGSY 7,23 7.009.411 % 9,88  
AVHOL 1,81 1.829.573 % 9,70  
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Altın Ons 1.918 1.919 -28,63  
Altın Gr. 446 446 -11,04  
Cumhuriyet 2.960 3.004 -75,00  
Tam 2.947 3.023 -71,79  
Yarım 1.424 1.462 -34,73  
Çeyrek 714 731 -17,36  
Gümüş.Ons 26,23 26,27 -0,99  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 -0,22  
B. Petrol 44,23 44,23 -0,65  
Seans Raporu 15:19
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