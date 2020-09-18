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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.09.2020 12:04
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 77 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 240.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) % 13,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %14,52
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFKA2022
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,97181
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.12.2020
Kayıt Tarihi 03.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000

Ek Açıklamalar
77 Gün vadeli iskontolu 20.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875619


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 12,21 6.164.829 % 10,00  
MEGAP 12,21 6.164.829 % 10,00  
TKURU 483,00 3.117.765 % 10,00  
ISATR 307.986,80 307.987 % 10,00  
COSMO 6,05 195.693 % 10,00  
daha fazla
12:54 Alış Satış %  
Dolar 7,5693 7,5717 % 0,33  
Euro 8,9685 8,9722 % 0,20  
Sterlin 9,8083 9,8575 % 0,49  
Frank 8,3042 8,3542 % 0,38  
Riyal 2,0116 2,0216 % 0,29  
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12:54 Alış Satış %  
Altın Gr. 476 476 4,00  
Cumhuriyet 3.152 3.199 21,00  
Tam 3.137 3.215 18,59  
Yarım 1.516 1.555 8,99  
Çeyrek 760 778 4,50  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,05  
Seans Raporu 12:54
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