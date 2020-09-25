***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFK92036 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 240.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 25.09.2020Vade (Gün Sayısı) 35Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,07Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK92036Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 20.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 21.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000İhraç Fiyatı 0,98745Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.09.2020Kayıt Tarihi 24.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.09.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 40.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFK92036 Isın kodlu iskontolu bononun itfası 40.000.000 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876677BIST