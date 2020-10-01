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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.10.2020 16:13
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 79 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 125.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 35.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 79
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,96
Satış Şekli Halka Arz
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 05.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2020
İhraç Fiyatı 0,97212
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.12.2020
Kayıt Tarihi 24.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.12.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin borçlanma aracı ihracı kapsamında 79 gün vadeli iskontolu 35.000.000 TL (talep gelmesi halinde 40.000.000 TL' ye yükseltilecek) nominal tutarlı finansman bonosunun halka arzı 5-6 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877769


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 13,20 115.095.727 % 10,00  
KENT 367,50 3.365.198 % 10,00  
CMBTN 137,60 10.671.228 % 9,99  
SODSN 26,00 1.236.872 % 9,98  
EMNIS 43,90 3.920.709 % 9,97  
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Euro 9,0886 9,0971 % 0,45  
Sterlin 9,9332 9,9830 % 0,07  
Frank 8,3917 8,4423 % 0,73  
Riyal 2,0575 2,0678 % 0,49  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.910 1.910 24,47  
Altın Gr. 475 475 8,08  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 24,01 24,05 0,79  
Gümüş Gr. 5,97 5,97 0,21  
B. Petrol 40,10 40,10 -2,20  
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