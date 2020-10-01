***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 79 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 125.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 35.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 25.12.2020Vade (Gün Sayısı) 79Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,96Satış Şekli Halka ArzAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 05.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 06.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2020İhraç Fiyatı 0,97212Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.12.2020Kayıt Tarihi 24.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.12.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin borçlanma aracı ihracı kapsamında 79 gün vadeli iskontolu 35.000.000 TL (talep gelmesi halinde 40.000.000 TL' ye yükseltilecek) nominal tutarlı finansman bonosunun halka arzı 5-6 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877769BIST