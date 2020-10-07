***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.10.2020 15:28
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL K
BIST
16:491.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,44
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:497,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0655
|Açılış
|: 7,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:499,2513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0992
|Açılış
|: 9,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:49476,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,46
|Açılış
|: 476,28
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:47
|PRZMA
|5,50
|52.745.182
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|184.357.524
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.425.325
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.342.553
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.862.020
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,02
|1.413.386.681
|% -1,27
|
|ODAS
|3,37
|1.212.407.892
|% 3,06
|
|ASELS
|18,58
|832.874.638
|% 0,22
|
|SISE
|6,78
|814.988.958
|% -1,02
|
|PETKM
|4,35
|625.395.548
|% 1,16
|
|ODAS
|3,37
|1.212.407.892
|% 3,06
|
|GARAN
|7,02
|1.413.386.681
|% -1,27
|
|YGYO
|1,10
|184.357.524
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|470.159.670
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,92
|320.881.901
|% 4,35
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8560
|7,8632
|% 0,84
|
|Euro
|9,2405
|9,2485
|% 1,05
|
|Sterlin
|10,0978
|10,1484
|% 0,91
|
|Frank
|8,5500
|8,6015
|% 1,07
|
|Riyal
|2,0908
|2,1013
|% 0,90
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|7,43
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,57
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.143
|3.221
|-4,86
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,35
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,18
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,23
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-0,74
|
Seans Raporu
16:47
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-
16:59NUGYO
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 827, 000 adet işlem
-
16:58SARKY
Yüzde 9.10 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 378, 481 adet işlem
-
16:57NTHOL
Yüzde 4.80 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 832, 717 adet işlem
-
16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, GARAN, TTKOM
-
16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 76 kaybederek (% -0.07 ) 1, 054