***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.10.2020 12:32
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 82 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 125.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 35.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 82
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,78
Satış Şekli Halka Arz
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 21.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2020
İhraç Fiyatı 0,96951
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.01.2021
Kayıt Tarihi 12.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.01.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin borçlanma aracı ihracı kapsamında 82 gün vadeli iskontolu 35.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun halka arzı 21-22 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882146
BIST