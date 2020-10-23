***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 82 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 125.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 35.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 13.01.2021Vade (Gün Sayısı) 82Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,65Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,63Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFSKFK12117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 21.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 22.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.500.000İhraç Fiyatı 0,96604Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.01.2021Kayıt Tarihi 12.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.500.000Ek Açıklamalar82 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun halka arzı 17.500.000 TL nominal tutarlı olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ile ilgili satış sonuçlarına ilişkin kamuoyu duyurusu ektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFK_Satış_Sonuçları_KAP_Duyurusu_23102020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883272BIST