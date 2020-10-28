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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.10.2020 10:47
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 63 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 125.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 42.500.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,53
Satış Şekli Halka Arz
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 04.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2020
İhraç Fiyatı 0,97394
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.01.2021
Kayıt Tarihi 07.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.01.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin borçlanma aracı ihracı kapsamında 63 gün vadeli iskontolu 42.500.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun halka arzı 04-05 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884602


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CASA 33,00 14.960.220 % 10,00  
KONTR 14,72 64.946.838 % 9,93  
ALMAD 2,57 1.964.320 % 9,83  
ESEN 19,19 155.408.543 % 4,92  
DNISI 10,98 4.908.311 % 1,29  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,2769 8,2861 % 1,24  
Euro 9,7266 9,7358 % 0,80  
Sterlin 10,7394 10,7933 % 0,95  
Frank 9,0653 9,1199 % 1,13  
Riyal 2,2063 2,2174 % 1,48  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.899 -8,63  
Altın Gr. 508 508 5,94  
Cumhuriyet 3.350 3.400 32,00  
Tam 3.344 3.428 41,71  
Yarım 1.616 1.658 20,18  
Çeyrek 811 829 10,09  
Gümüş.Ons 24,20 24,22 -0,15  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,07  
B. Petrol 40,34 40,34 -1,27  
Seans Raporu 12:35
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