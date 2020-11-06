***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFKK2012 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 86.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 06.11.2020Vade (Gün Sayısı) 127Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,22Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFKK2012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 01.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 01.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.000.000İhraç Fiyatı 0,9667Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.11.2020Kayıt Tarihi 05.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFKK2012 Isın kodlu finansman bonosunun itfası 16.000.000 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886603BIST