***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.11.2020 13:49
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKFKK2053 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 240.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 65
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %13,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %13,99
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFKK2053
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.000.000
İhraç Fiyatı 0,97695
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.11.2020
Kayıt Tarihi 12.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFSKFKK2053 Isın kodlu iskontolu finansman bonusunun ödemesi 21.000.000 TL olarak yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888393
BIST