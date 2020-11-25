***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFKK2020 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 240.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 25.11.2020Vade (Gün Sayısı) 138Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,21Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFKK2020Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.501.600İhraç Fiyatı 0,96392Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.11.2020Kayıt Tarihi 24.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.501.600Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFKK2020 Isın kodlu iskontolu finansman bonusunun ödemesi 28.501.600 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889922BIST