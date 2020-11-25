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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.11.2020 14:08



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKFKK2020 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 240.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 138
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,21
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFKK2020
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.501.600
İhraç Fiyatı 0,96392
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.11.2020
Kayıt Tarihi 24.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.501.600
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKFKK2020 Isın kodlu iskontolu finansman bonusunun ödemesi 28.501.600 TL olarak yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889922


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Tam 3.081 3.159 19,82  
Yarım 1.489 1.528 9,59  
Çeyrek 747 764 4,79  
Gümüş.Ons 23,37 23,40 0,13  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 0,03  
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