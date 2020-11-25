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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.11.2020 16:07



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 105 gün vadeli değişken kupon ödemeli finansman bonosu satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFK32115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.12.2020 29.12.2020 30.12.2020
2 03.02.2021 02.02.2021 03.02.2021
3 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
105 Gün vadeli 35 Günde bir kupon ödemeli 16.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889953


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BANVT 27,50 15.676.979 % 10,00  
KLMSN 20,68 307.811.072 % 10,00  
BURVA 62,70 6.688.838 % 10,00  
RODRG 14,08 2.636.474 % 10,00  
BMELK 28,60 1.413.098 % 10,00  
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Euro 9,5005 9,5055 % -0,20  
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Riyal 2,1231 2,1338 % -0,23  
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Altın Ons 1.813 1.814 5,84  
Altın Gr. 466 466 0,85  
Cumhuriyet 3.094 3.141 16,00  
Tam 3.078 3.158 18,74  
Yarım 1.488 1.528 9,06  
Çeyrek 746 764 4,53  
Gümüş.Ons 23,36 23,40 0,13  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 0,04  
B. Petrol 48,19 48,19 0,41  
Seans Raporu 17:48
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