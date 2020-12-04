***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFKA2022 -İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 240.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.12.2020Vade (Gün Sayısı) 77Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) % 13,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %14,52Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFKA2022Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 17.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000İhraç Fiyatı 0,97181Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.12.2020Kayıt Tarihi 03.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFKA2022 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun ödemesi 20.000.000 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891422BIST