***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.12.2020 14:53
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKFKA2063 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 125.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 28.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 54
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,33
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFKA2063
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 14.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 37.000.000
İhraç Fiyatı 0,97787
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.12.2020
Kayıt Tarihi 08.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 37.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFSKFKA2063 Isın kodlu iskontolu finansman bonosu itfası 37.000.000 TL olarak yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892360
BIST