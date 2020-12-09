***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFKA2063 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 125.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 28.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 09.12.2020Vade (Gün Sayısı) 54Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,33Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFKA2063Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 14.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 16.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 37.000.000İhraç Fiyatı 0,97787Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.12.2020Kayıt Tarihi 08.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 37.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFKA2063 Isın kodlu iskontolu finansman bonosu itfası 37.000.000 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892360BIST