Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.12.2020 14:59



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 140 gün vadeli değişken kupon ödemeli finansman bonosu satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 140
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFK42114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.463.800
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.01.2021 12.01.2021 13.01.2021
2 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021
3 24.03.2021 23.03.2021 24.03.2021
4 28.04.2021 27.04.2021 28.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.04.2021 27.04.2021 28.04.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
140 Gün vadeli 35 Günde bir kupon ödemeli 12.463.800 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892362


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:131.349
Değişim :  0,68% |  9,14
Açılış :  1.342  
Önceki Kapanış :  1.340  
En Yüksek
1.355 En Düşük
1.342
BIST En Aktif Hisseler15:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKFGY 4,73 26.163.505 % 10,00  
BOSSA 14,34 17.016.180 % 9,97  
OSMEN 24,50 1.265.240 % 9,96  
KRVGD 13,16 274.717.527 % 9,94  
DOBUR 27,20 16.236.633 % 9,94  
daha fazla
15:13 Alış Satış %  
Dolar 7,8400 7,8458 % 0,34  
Euro 9,4930 9,4998 % 0,32  
Sterlin 10,5105 10,5632 % 0,97  
Frank 8,7845 8,8375 % 0,31  
Riyal 2,0828 2,0932 % 0,24  
daha fazla
15:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 -12,45  
Altın Gr. 468 468 -2,55  
Cumhuriyet 3.095 3.141 -24,00  
Tam 3.083 3.161 -19,79  
Yarım 1.490 1.529 -9,57  
Çeyrek 747 764 -4,79  
Gümüş.Ons 24,16 24,20 -0,38  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 -0,09  
B. Petrol 49,02 49,02 0,18  
Seans Raporu 15:13
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru