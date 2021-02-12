***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.02.2021 14:35
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 76 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 76
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,33
Satış Şekli Halka Arz
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.02.2021
Satışa Başlanma Tarihi 22.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2021
İhraç Fiyatı 0,96387
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.05.2021
Kayıt Tarihi 10.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.05.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin borçlanma aracı ihracı kapsamında 76 gün vadeli iskontolu 50.000.000 TL (talep gelmesi halinde 75.000.000 TL'ye artırılacak) nominal tutarlı finansman bonosunun halka arzı 22-23 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909317
BIST