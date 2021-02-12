***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 76 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.05.2021Vade (Gün Sayısı) 76Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,33Satış Şekli Halka ArzAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 22.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 23.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2021İhraç Fiyatı 0,96387Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.05.2021Kayıt Tarihi 10.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.05.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin borçlanma aracı ihracı kapsamında 76 gün vadeli iskontolu 50.000.000 TL (talep gelmesi halinde 75.000.000 TL'ye artırılacak) nominal tutarlı finansman bonosunun halka arzı 22-23 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909317BIST