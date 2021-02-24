***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFK22132 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 24.02.2021Vade (Gün Sayısı) 68Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,28Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK22132Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 17.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 18.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.000.000İhraç Fiyatı 0,96321Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.02.2021Kayıt Tarihi 23.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFK22132 Isın kodlu iskontolu finansman bonosunun ödemesi 21.000.000 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912214BIST