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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.02.2021 16:28



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKFK22124 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 82
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,60
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,14
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFK22124
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.000.000
İhraç Fiyatı 0,95782
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.02.2021
Kayıt Tarihi 23.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 38.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKFK22124 Isın kodlu iskontolu finansman bonosunun ödemesi 38.000.000 TL olarak yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912215


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POLTK 371,20 9.881.249 % 9,99  
INTEM 54,95 11.227.661 % 9,99  
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Altın Gr. 417 417 4,37  
Cumhuriyet 2.769 2.810 38,00  
Tam 2.757 2.828 41,69  
Yarım 1.333 1.368 20,17  
Çeyrek 668 684 10,08  
Gümüş.Ons 27,48 27,51 -0,17  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,07  
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