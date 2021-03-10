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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.03.2021 17:16



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKFK32123 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,42
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFK32123
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 55.536.200
İhraç Fiyatı 0,95081
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.03.2021
Kayıt Tarihi 09.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 55.536.200
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKFK32123 Isın kodlu iskontolu finansman bonosunun itfası 55.536.200 TL olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916870


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