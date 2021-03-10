***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFK32123 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.03.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,42Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK32123Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 08.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 55.536.200İhraç Fiyatı 0,95081Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.03.2021Kayıt Tarihi 09.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 55.536.200Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFK32123 Isın kodlu iskontolu finansman bonosunun itfası 55.536.200 TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916870BIST