***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 114 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.07.2021Vade (Gün Sayısı) 114Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,70Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,21Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK72129Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 08.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 3.435.000İhraç Fiyatı 0,93927Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.07.2021Kayıt Tarihi 01.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 3.435.000Ek Açıklamalar114 Gün vadeli iskontolu 3.435.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916875BIST