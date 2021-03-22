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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.03.2021 18:46



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 119 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,38
Satış Şekli Halka Arz
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 31.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.04.2021
İhraç Fiyatı 0,93879
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.07.2021
Kayıt Tarihi 29.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.07.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin borçlanma aracı ihracı kapsamında 119 gün vadeli iskontolu 15.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun halka arzı 31 Mart-01 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919820


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AVHOL 9,28 18.524.641 % 9,95  
BJKAS 5,92 854.957.876 % 0,51  
DOCO 614,50 121.880.800 % 0,41  
ISKUR 500.000,00 500.000 % 0,00  
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Cumhuriyet 2.892 2.935 119,00  
Tam 2.879 2.953 121,41  
Yarım 1.391 1.429 58,73  
Çeyrek 698 714 29,37  
Gümüş.Ons 25,65 25,68 -0,58  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,39  
B. Petrol 64,60 64,60 0,05  
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