***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFK42114 - 3. Kupon Faiz BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 28.04.2021Vade (Gün Sayısı) 140Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK42114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 08.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.463.800İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 2,0888 21,78 24,06 260.343,84 Evet2 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 2,1615 22,54 24,98 269.405,03 Evet3 24.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 2,1862 22,8 25,34 28.04.2021 27.04.2021 28.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.04.2021 27.04.2021 28.04.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFSKFK42114 Isın kodlu bononun 3. kupon dönem faizi %2,1862 , yıllık basit faizi %22,80 , yıllık bileşik faizi %25,30 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920014BIST