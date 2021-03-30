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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.03.2021 14:56



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu (91 gün vadeli)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 35.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,77
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFSKFK72145
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 31.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.04.2021
İhraç Fiyatı 0,94823
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.07.2021
Kayıt Tarihi 01.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.07.2021

Ek Açıklamalar
31 Mart – 01 Nisan 2021 tarihlerinde halka arzı yapılacak olan 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun faiz oranı, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden yıllık basit faiz oranı %21,90, yıllık bileşik faiz oranı %23,77 ve nihai fiyatı 94,823 TL seviyesine revize edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921795


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FRIGO 35,20 13.632.391 % 10,00  
ALCAR 375,10 113.591.952 % 10,00  
VANGD 6,93 20.328.257 % 10,00  
CMBTN 337,20 6.345.430 % 9,98  
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Dolar 8,3033 8,3117 % 1,37  
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Sterlin 11,3394 11,3963 % 0,89  
Frank 8,7513 8,8040 % 0,77  
Riyal 2,1992 2,2102 % 0,99  
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Altın Gr. 447 447 -4,20  
Cumhuriyet 2.967 3.012 -6,00  
Tam 2.950 3.026 -10,04  
Yarım 1.426 1.464 -4,86  
Çeyrek 715 732 -2,43  
Gümüş.Ons 24,19 24,22 -0,44  
Gümüş Gr. 6,39 6,39 -0,10  
Seans Raporu 16:13
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