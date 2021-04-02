***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 119 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 15.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 30.07.2021Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,85Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFSKFK72137Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 31.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 01.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.764.700İhraç Fiyatı 0,93265Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.07.2021Kayıt Tarihi 29.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.764.700Ek Açıklamalar119 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun halka arzı 26.764.700 TL nominal tutarlı olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ile ilgili satış sonuçlarına ilişkin kamuoyu duyurusu ektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEKFK_Satış_Sonuçları_KAP_Duyurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922916BIST