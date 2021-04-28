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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.04.2021 15:06



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKFK42114 - 4. Kupon ve İtfa ödemeleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 140
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFK42114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.463.800
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 2,0888 21,78 24,06 260.343,84 Evet
2 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 2,1615 22,54 24,98 269.405,03 Evet
3 24.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 2,1862 22,8 25,3 272.483,59 Evet
4 28.04.2021 27.04.2021 28.04.2021 2,3556 24,57 27,48 293.597,26 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.04.2021 27.04.2021 28.04.2021 12.463.800 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFSKFK42114 Isın kodlu bononun 4. kupon faiz ödemesi 293.597,26 TL , itfa ödemesi 12.463.800 TL olarak yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931690


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