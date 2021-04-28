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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.04.2021 15:07



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKFK42130 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,04
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFK42130
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 12.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 13.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 3.915.600
İhraç Fiyatı 0,94431
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.04.2021
Kayıt Tarihi 27.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 3.915.600
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
105 Gün vadeli iskontolu 3.915.600 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931691


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Tam 3.051 3.130 -39,84  
Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 25,96 26,00 -0,28  
Gümüş Gr. 6,85 6,86 -0,08  
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