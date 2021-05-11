***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFK52113 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.05.2021Vade (Gün Sayısı) 76Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,23Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFSKFK52113Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 22.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 23.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000İhraç Fiyatı 0,95906Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.05.2021Kayıt Tarihi 10.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.05.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 75.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFK52113 Isın kodlu iskontolu finansman bonosunun ödemesi 75.000.000 TL olarak yapılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936161BIST