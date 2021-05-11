***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 99 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 330.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 18.08.2021Vade (Gün Sayısı) 99Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,80Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,59Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK82110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 10.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 11.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 73.000.000İhraç Fiyatı 0,94417Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.08.2021Kayıt Tarihi 17.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 73.000.000Ek Açıklamalar99 Gün vadeli iskontolu 73.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936189BIST