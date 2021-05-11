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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.05.2021 16:37



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 99 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 330.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 99
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,80
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,59
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFK82110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 11.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 73.000.000
İhraç Fiyatı 0,94417
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.08.2021
Kayıt Tarihi 17.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 73.000.000

Ek Açıklamalar
99 Gün vadeli iskontolu 73.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936189


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CEMAS 1,32 159.942.735 % 10,00  
ISGSY 17,77 34.869.769 % 9,96  
CANTE 5,59 147.676.743 % 9,82  
SARKY 17,07 123.609.221 % 8,17  
DGGYO 9,61 2.057.748 % 6,90  
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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,44 27,48 0,14  
Gümüş Gr. 7,31 7,32 0,05  
B. Petrol 68,39 68,39 0,07  
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