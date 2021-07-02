***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFK72111 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.07.2021Vade (Gün Sayısı) 114Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,70Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,21Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK72111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 08.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.345.200İhraç Fiyatı 0,93927Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.07.2021Kayıt Tarihi 01.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.345.200Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFK72111 Isın kodlu iskontolu finansman bonosunun ödemesi 11.345.200 TL olarak yapılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945698BIST