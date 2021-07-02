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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.07.2021 14:48



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKFK72111 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 114
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,70
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,21
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFK72111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.345.200
İhraç Fiyatı 0,93927
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.07.2021
Kayıt Tarihi 01.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.345.200
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKFK72111 Isın kodlu iskontolu finansman bonosunun ödemesi 11.345.200 TL olarak yapılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945698


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VAKFN 10,70 19.198.697 % 9,97  
YAPRK 36,46 6.756.939 % 9,95  
VKFYO 7,10 4.376.283 % 9,91  
SELVA 5,37 13.389.735 % 9,82  
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15:11 Alış Satış %  
Dolar 8,6916 8,6956 % 0,52  
Euro 10,2652 10,2937 % 0,02  
Sterlin 11,9117 11,9714 % 0,37  
Frank 9,3531 9,4094 % 0,48  
Riyal 2,3116 2,3232 % 0,53  
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15:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.785 7,54  
Altın Gr. 500 500 5,79  
Cumhuriyet 3.303 3.353 17,00  
Tam 3.289 3.372 25,84  
Yarım 1.590 1.631 12,50  
Çeyrek 797 816 6,24  
Gümüş.Ons 26,14 26,17 0,13  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 0,09  
B. Petrol 75,50 75,50 -0,34  
Seans Raporu 15:11
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