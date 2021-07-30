***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.07.2021 14:01
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKFK72137 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.07.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,85
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFSKFK72137
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 31.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.764.700
İhraç Fiyatı 0,93265
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.07.2021
Kayıt Tarihi 29.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.764.700
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFSKFK72137 ISIN kodlu 119 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ödemesi 26.764.700 TL olarak gerçekleşmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEKFK_Satış_Sonuçları_KAP_Duyurusu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953061
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