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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.09.2021 17:42



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 119 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 330.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,24
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFK12216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
İhraç Fiyatı 0,93664
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.01.2022
Kayıt Tarihi 04.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.01.2022

Ek Açıklamalar
TRFSKFK12216 ISIN kodlu 119 gün vadeli iskontolu 35.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962808


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YEOTK 32,20 70.794.952 % 9,97  
DIRIT 6,30 1.029.294 % 9,95  
KTSKR 87,35 39.148.874 % 9,94  
OYLUM 5,54 29.345.979 % 9,92  
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Altın Gr. 490 490 3,34  
Cumhuriyet 3.220 3.269 17,00  
Tam 3.204 3.287 18,15  
Yarım 1.549 1.590 8,78  
Çeyrek 777 795 4,40  
Gümüş.Ons 24,08 24,11 0,16  
Gümüş Gr. 6,57 6,59 0,06  
B. Petrol 72,55 72,55 -0,05  
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