***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.11.2021 17:30
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 107 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 490.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 107
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,48
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFK32214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.650.000
İhraç Fiyatı 0,95386
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.03.2022
Kayıt Tarihi 10.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.03.2022
Ek Açıklamalar
TRFSKFK32214 ISIN kodlu 107 gün vadeli iskontolu 28.650.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979468
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