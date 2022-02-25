***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.02.2022 15:41
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKFK22215-İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 490.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Tür
15:291.940
En Yüksek
|Değişim
|: 4,79%
|| 88,76
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.953
En Düşük
1.866
15:2913,8963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,1267
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,8339
15:2915,6388
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,2067
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,5294
15:29850,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -4,99
|Açılış
|: 851,43
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
850,67
BIST En Aktif Hisseler15:29
|TIRE
|9,46
|27.550.900
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|15.992.262
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KLGYO
|0,87
|144.867.732
|% -5,43
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,63
|694.622.897
|% -3,40
|
|ULUUN
|6,30
|40.846.248
|% -2,48
|
|IHEVA
|1,09
|17.084.392
|% -1,80
|
|THYAO
|27,04
|5.216.894.667
|% 6,96
|
|EREGL
|30,48
|2.047.608.818
|% 4,81
|
|GARAN
|11,38
|1.139.794.143
|% 3,36
|
|KRDMD
|11,24
|1.134.088.067
|% 6,54
|
|YKBNK
|3,67
|842.053.465
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,05
|469.875.593
|% 3,02
|
|YKBNK
|3,67
|842.053.465
|% 3,97
|
|THYAO
|27,04
|5.216.894.667
|% 6,96
|
|KLGYO
|0,87
|144.867.732
|% -5,43
|
|HUNER
|2,75
|368.248.744
|% 3,38
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8809
|13,8963
|% -0,90
|
|Euro
|15,5846
|15,6388
|% -1,30
|
|Sterlin
|18,5246
|18,6175
|% -1,00
|
|Frank
|14,9358
|15,0258
|% -1,02
|
|Riyal
|3,6917
|3,7102
|% -0,89
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|7,30
|
|Altın Gr.
|851
|851
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|5.681
|5.767
|-403,00
|
|Tam
|5.653
|5.800
|-405,96
|
|Yarım
|2.732
|2.806
|-196,38
|
|Çeyrek
|1.370
|1.403
|-98,18
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,85
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,88
|95,88
|0,46
|
Seans Raporu
15:29
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15:45EMNIS
Yüzde 8.84 oranında artışla 24.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 489 adet işlem
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15:44GOODY
Yüzde 9.43 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 419, 502 adet işlem
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15:42XU100
Endeks 1, 942 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 88 üstünde . İşlem hacmi 24, 780.00 milyon TL de
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15:42RALYH
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 618, 736 adet işlem
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15:41EGEEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 1, 776.20 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 841 adet işlem