***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFK32214-İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 490.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 11.03.2022Vade (Gün Sayısı) 107Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,48Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK32214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 22.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 23.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.650.000İhraç Fiyatı 0,95386Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.03.2022Kayıt Tarihi 10.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.03.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFK32214 ISIN kodlu 107 gün vadeli iskontolu 28.650.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ödememiz gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009495BIST