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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.03.2022 16:17
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fai


***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 490.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,71
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFK62229
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.000.000
İhraç Fiyatı 0,95025
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.06.2022
Kayıt Tarihi 09.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.06.2022

Ek Açıklamalar
TRFSKFK62229 ISIN kodlu 91 gün vadeli iskontolu 45.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009519


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MEPET 2,31 15.616.787 % 10,00  
ALARK 19,93 268.557.317 % 8,02  
FORMT 1,08 75.494.476 % 8,00  
ALKA 23,82 32.435.913 % 7,69  
AVGYO 2,97 22.921.355 % 6,83  
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Cumhuriyet 6.249 6.321 -130,00  
Tam 6.209 6.368 -121,82  
Yarım 3.001 3.081 -58,92  
Çeyrek 1.505 1.540 -29,47  
Gümüş.Ons 25,54 25,57 -0,42  
Gümüş Gr. 12,16 12,18 -0,20  
B. Petrol 110 110 0,57  
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